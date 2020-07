rEstate a Moie, al via il cinema all'aperto | Password Magazine

MOIE – È la volta del Cinema all’aperto per la rassegna “#rEstate a Moie e Maiolati. Eventi, arte, cultura e shopping” organizzata dall’Amministrazione comunale, d’intesa con la Pro loco e le associazioni ArCo (Artigiani e commercianti di Moie e Maiolati Spontini) e Effeunopuntouno. Il cartellone delle iniziative prevede, venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, alle ore 21, la proiezione di film all’aperto, a ingresso gratuito (con prenotazione consigliata chiamando il numero 3313594982) in piazza Santa Maria a Moie. Il Comune ha predisposto un piano di sicurezza, in linea con le misure anti-Covid, che prevede posti limitati a sedere, dove si potranno sistemare, rispettando il distanziamento di un metro, persone non conviventi, mentre potranno occupare le sedie vicine i nuclei familiari.

La pellicola di venerdì 31 luglio è “Inside out”, un film di animazione vincitore di un premio Oscar. E c’è la firma di un grande artista, anche lui premiato con l’Oscar e recentemente scomparso, nel film del 1° agosto, “La leggenda del pianista sull’Oceano”, che vanta la colonna sonora di Ennio Morricone. È uno degli omaggi della rassegna estiva al compositore morto lo scorso 6 luglio.

Sabato 8 agosto, sempre in piazza Santa Maria, ci sarà un altro omaggio al grande Maestro, dal titolo “Da Spontini a Morricone: parole e musica sotto le stelle”: un duo reprise con il Maestro Claudio Marchetti al pianoforte e il Maestro Michele Quagliani al clarinetto.