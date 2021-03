Restrizioni Marche, oggi le misure per la prossima settimana | Password Magazine

REGIONE – Saranno decise nelle prossime ore le misure covid previste per la prossima settimana, a seguito delle nuove valutazioni del Ministero della Salute e del Cts e dell’analisi aggiornata dell’andamento epidemiologico nella Regione. «Ci tengo a spiegarvi perché abbiamo deciso di agire settimana per settimana analizzando puntualmente l’andamento del contagio sui territori – fa sapere il Governatore Francesco Acquaroli -. Prima di tutto perché ogni provvedimento incide sulle nostre relazioni sociali e sulle attività economiche e va preso con attenzione. È ormai evidente infatti, in particolare con la comparsa delle nuove varianti più diffusive, che il sistema di calcolo degli indici a livello nazionale agisce in maniera non tempestiva sulle reali necessità del territorio. Basti pensare che fino a undici giorni fa la nostra regione era ancora considerata in zona gialla dal Ministero» .

Spiega il presidente delle Marche: «Nelle Marche, per l’adozione dei provvedimenti, già da diverse settimane utilizziamo il criterio dei 250 positivi su 100.000 abitanti, che il CTS solo recentemente ha indicato come parametro da prendere in considerazione» .