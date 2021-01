Riaperta la Casa delle Genti per i senza fissa dimora | Password Magazine

JESI – Riaperta la Casa delle Genti per assicurare un tetto ai clochard in questi giorni di grande freddo. Lo annuncia il sindaco Massimo Bacci: «Sono quelle notizie che spesso passano sotto traccia, ma che hanno un significato profondo – dice il primo cittadino – Abbiamo riaperto – con l’autorizzazione delle autorità sanitarie e sociali – la Casa delle Genti, una struttura appositamente creata per dare un tetto e un pasto caldo ai senza fissa dimora. Siamo uno dei pochi Comuni delle Marche ad aver creato questo servizio gestito ottimamente dall’Asp Ambito 9.

L’emergenza legata alla pandemia ci aveva costretto a chiuderla lo scorso anno, il gelo di questi ultimi giorni ci ha spinto a riaprirla per accogliere almeno 10 persone. Che oltre all’assistenza immediata avranno l’opportunità di intraprendere un percorso di inclusione sociale in grado di formarle e inserirle nel mondo del lavoro (e della comunità) per trovare autonomia e indipendenza».