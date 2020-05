Riapre al pubblico anche il Paradise di Monsano

MONSANO – È ripartito anche il Paradise di Monsano. Il locale, centro di aggregazione per eccellenza nella provincia di Ancona e non solo, è rimasto sempre vicino ai suoi clienti durante la chiusura al pubblico dovuta all’emergenza Covid-19, portando il gusto di pizza e burger direttamente a casa, tramite le formule delivery e asporto, anche per le buonissime torte realizzate artigianalmente.

Da ieri accoglie nuovamente gli ospiti grazie agli ampi spazi che permettono di applicare in maniera agevole le misure di distanziamento richieste dai protocolli attuali.

«La sala è stata riorganizzata in base ai nuovi criteri, la sanificazione specifica intensificata e ingresso/uscita ottimizzati per garantire l’ambiente ideale agli ospiti – fa sapere la Direzione – L’ordine verrà effettuato al tavolo tramite menu digitale, visualizzabile online anche per coloro che vorranno optare anche prossimante per il servizio da asporto o la consegna a domicilio».

Inoltre, dal 25 maggio il Paradise tornerà operativo anche con il Campo da Softair “Camphoenix”, che rientra nelle attività dei centri sportivi.

Come sempre, l’attività va prenotata in anticipo, e i giocatori, per la natura del gioco, sono fisiologicamente distanziati: «Attrezzature e divise da gioco sono sempre state igienizzate dopo ogni utilizzo, quindi anche da questo punto di vista, si riparte in sicurezza – dicono i gestori -. Per quanto riguarda le altre attività ludiche e di intrattenimento ancora non ci sono disposizioni, per cui restano chiuse, ma il Paradise, da oltre 30 anni ha sempre dimostrato di saper tenere il passo coi tempi e con le necessità del momento».