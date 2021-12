Ricercato per reati contro il patrimonio, arrestato in Vallesina | Password Magazine

STAFFOLO – I Carabinieri della Stazione di Staffolo, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno arrestato uno straniero ricercato da diversi mesi nel nord Itali per reati contro il patrimonio. L’uomo, di circa 40 anni, si aggirava nella Vallesina a piedi, insospettendo i militari impegnati quotidianamente nei controlli straordinari del territorio per la prevenzione e repressione dei crimini in genere.

Il “fiuto” dei carabinieri ha consentito di assicurare il ricercato alla giustizia il quale, una volta identificato compiutamente, è stato dichiarato in stato di arresto. Continueranno incessanti i controlli preventivi della Compagnia Carabinieri di Jesi, soprattutto nel prossimo periodo natalizio.