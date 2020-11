Rientro a scuola dei bambini della «Rodari» di Moie nei locali sanificati | Password Magazine

MOIE – Le bambine, i bambini, gli insegnanti e tutto il personale della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Moie sono rientrati oggi nel plesso di via Torino, dopo la chiusura per quarantena, in ambienti trattati e sanificati nel rispetto delle ultime indicazioni del Ministero della Salute. Dopo alcuni casi di positività, la scuola è stata chiusa su ordinanza del sindaco. Ma prima del rientro, la ditta Icam srl di Moie ha provveduto, a proprie spese, senza alcun onere per le casse comunali, a sanificare l’intero plesso.

Il sindaco Tiziano Consoli ringrazia la ditta Icam srl, di cui è titolare Walter Vitali, per essersi messa a «disposizione della comunità offrendo la completa sanificazione di tutti gli ambienti della scuola dell’infanzia, effettuata nei giorni in cui è rimasta chiusa. Un gesto che dimostra grande sensibilità e generosità: un senso di comunità che acquista ancora più valore in un momento difficile come quello che stiamo vivendo».