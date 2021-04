«Rientro a scuola, trasporti: viaggi al 60% nella provincia di Ancona» | Password Magazine

REGIONE – «Assicurato il rientro in classe al 70% per le superiori delle Province di Ascoli Piceno e Fermo dove anche i trasporti viaggeranno al 70% e niente doppi turni in tutta la regione. Nelle altre tre province marchigiane i trasporti per ora viaggeranno invece al 60%, ma in questo secondo caso entra in gioco l’autonomia scolastica. Sono infatti numerosi gli istituti che hanno anche molti studenti che vivono vicino alle scuole e utilizzano mezzi propri per raggiungerle. Non è quindi detto che la percentuale di copertura del servizio di trasporto incida sulla presenza in classe. Saranno i dirigenti scolastici, a seconda delle esigenze e caratteristiche del proprio istituto e del proprio territorio a organizzarsi caso per caso. Siamo dunque fiduciosi che anche in queste province si possa raggiungere la quota di presenze stabilita».

Queste le parole dell’assessore all’Istruzione Giorgia Latini che oggi insieme all’assessore ai Trasporti Guido Castelli ha partecipato alla riunione del Tavolo di confronto convocato dall’Ufficio scolastico regionale in seduta congiunta con il tavolo regionale per la sicurezza, presenti anche i rappresentanti di ANCI e UPI.

Nel corso della riunione convocata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, sono state esaminate, a fronte dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e dello stato delle vaccinazioni del personale scolastico, le risultanze dei tavoli prefettizi delle Province di Fermo e Ascoli Piceno, in cui è stato garantito il servizio di trasporto in sicurezza per la percentuale al 70% di studenti. Per le altre province, in attesa degli esiti dei relativi tavoli, ci si attesta per ora su una previsione di copertura del servizio di trasporto al 60%.