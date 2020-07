Rifiuti ingombranti e degrado in Piazza Baccio Pontelli | | Password Magazine

JESI– Rifiuti ingombranti a un passo dal centro, per la precisione in Piazza Baccio Pontelli.

Non nuova ad episodi simili, la piazza ha più volte “ospitato” rifiuti ingombranti di ogni genere: poltrone, mobili da cucina, scaffalature, materassi, persino dei quadri.

Questa volta, come ci è stato segnalato nel tardo pomeriggio di ieri, è stato il turno di giochi per bambini con tanto di triciclo. Per non parlare dei sacchi abbandonati fuori, ai piedi di cassonetti.

Ricordiamo ai cittadini che vogliono disfarsi di rifiuti ingombranti, di contattare il numero telefonico di Jesi Servizi per il ritiro domiciliare: 0731538233.

I rifiuti si possono altresí smaltire recandosi al Centro Ambiente di Jesi in Viale Don Minzoni.

Per maggiori informazioni consultare il sito.

A cura di Giovanna Borrelli