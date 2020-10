CHIARAVALLE – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 15.15 circa a Chiaravalle, in via Marconi, per l’incendio di un locale adibito a rimessa di vario genere. La Squadra di Jesi intervenuta con due autobotti, in collaborazione con l’autoscala proveniente dalla Centrale dei Vigili del Fuoco di Ancona, ha provveduto a spegnere l’incendio e mettere il locale in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche il 118, Carabinieri e Polizia Municipale.