Riparte il Trasporto sociale, le prenotazioni da lunedì 23 agosto | Password Magazine

MAIOLATI – Riparte dopo lo stop dovuto alla pandemia il Trasporto sociale, in capo all’Unione dei Comuni della Media Vallesina e gestito dall’Auser. Da lunedì 23 agosto si potrà di nuovo chiamare la segreteria per prenotare il servizio. Una decisione, quella del direttivo dell’associazione di cui è presidente Dino Sabbatini, particolarmente attesa, visto che si tratta di un servizio molto utilizzato e che ha come target soprattutto gli anziani, i soggetti con disabilità o coloro che si trovano, anche momentaneamente, in una situazione di non autosufficienza.

Dopo la sospensione, dal marzo del 2020 per colpa del Covid-19, sarà di nuovo possibile prenotare per il servizio di trasporto, richiesto soprattutto per effettuare accertamenti o esami clinici. Bisognerà, però, essere vaccinati, così come lo saranno tutti gli autisti volontari, una dozzina, che si sono resi disponibili ad effettuare i trasporti.

«Lo abbiamo deciso – spiega il presidente dell’Auser Sabbatini – come forma di tutela sia per gli utenti sia per noi volontari. Al momento della prenotazione del servizio, quindi, si dovrà dichiarare di essere vaccinati. Durante i viaggi sarà obbligatorio indossare la mascherina e si potranno accogliere in auto fino a due passeggeri, oltre all’autista. Siamo contenti di poter riprendere i trasporti per fornire un servizio molto importante e richiesto dalla popolazione».

La segreteria risponderà ai cittadini per ricevere le prenotazioni, al numero 0731704948, con il seguente orario: il lunedì, dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 15 alle 18, e il venerdì dalle 9 alle 12.

A dimostrare quanto il servizio di trasporto sociale sia richiesto e apprezzato dalla popolazione sono i dati: nel corso del 2019, da gennaio a dicembre, i mezzi acquistati dall’Unione e guidati dai volontari dell’Auser avevano percorso oltre 80 mila chilometri ed effettuato ben 3.000 trasporti. Le richieste erano arrivate da cittadini di Maiolati Spontini, Castelplanio, San Paolo di Jesi, Rosora e Poggio San Marcello.