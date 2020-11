Riparte Password in Diretta su Instagram | Password Magazine

Ripartono le dirette su Instagram di Password Magazine. Questa sera, dalle 21.30, sul canale instagram @passwordmagazine le giornaliste Chiara Cascio e Catiuscia Ceccarelli si collegheranno in doppia per affrontare temi d’attualità in una chiacchierata dal titolo “Cinquanta sfumature…d’arancione”. Si parlerà ovviamente della pandemia, delle conseguenze delle misure adottate e di vita quotidiana. Si darà spazio come sempre agli utenti che, collegandosi, potranno intervenire nei commenti, ponendo domande, inviando segnalazioni o raccontando la loro storia.

Il format era stato lanciato durante il lockdown, con ospiti e momenti di confronto aperti a tutti. Un’ora in cui avviare riflessioni, restare aggiornati e fare rete attraverso la rete.