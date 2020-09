Ripartizione seggi e Consiglio regionale | Password Magazine

ANCONA – I seggi in Consiglio regionale sono stati così provvisoriamente ripartiti: 9 i seggi spettanti alla provincia di Ancona (2 Lega Salvini, 2 Fratelli d’Italia, 1 UdC, 2 Pd, 1 M5S, 1 Rinasci Marche); 4 quelli per Ascoli Piceno (1 Fratelli d’Italia, 1 Lega Salvini, 1 Italia Viva ma la lista perde un seggio a favore del candidato presidente secondo classificato Mangialardi, 1 PD); 4 per Fermo (1 Fratelli d’Italia, 1 Lega Salvini, 1 Forza Italia, 1 PD); 6 seggi per la provincia di Macerata (2 Lega Salvini, 2 Fratelli d’Italia, 1 Forza Italia, 1 PD), 7 seggi per la provincia di Pesaro Urbino: (1 M5S, 2 PD, 1 Fratelli d’Italia, 2 Lega Salvini Marche, 1 Civitas Civi).

Restano escluse le liste Dipende Da Noi, Riconquistare l’Italia, Comunista!, Vox Italia Marche, Movimento 3 V.

Secondo questa prima ripartizione, ecco una bozza della rosa dei consiglieri regionali che risulterebbe composta da: