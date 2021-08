Ripartono le attività dell'associazione artistica 'Il Camaleonte' | Password Magazine

JESI – Ripartono a pieno regime le attività dell’associazione artistica Il Camaleonte di Elisa Latini e Andrea Silicati.

Dopo una stagione dedicata al centro estivo per bambini, dal primo settembre ricominceranno le attività

nei laboratori di via Roma, fra disegno e pittura, workshop e corsi di scultura ceramica per bambini e

adulti, sempre nel rispetto delle normative anti Covid.

Non c’è voto, performance o docente che imponga un programma: ogni studente segue un percorso su

misura e detta il proprio programma di lavoro, in base alle proprie attitudini e ambizioni.

«I corsi sono adatti a ogni livello, dal principiante all’artista avviato – spiega Elisa Latini – e a ogni età,

senza bisogno di conoscenze preliminari: nel corso di scultura si parte infatti dalla conoscenza dei materiali

e dalla modellazione, per poi approcciare le diverse tecniche e terre imparando a conoscerle e

padroneggiarle, alla scoperta delle proprie inclinazioni e preferenze».

Anche i corsi di disegno e pittura sono personalizzati e ad hoc per ognuno degli allievi: i percorsi sono

sempre individuali, graduali in maniera morbida, ognuno è seguito singolarmente.

Fondamentale è l’aspetto della socializzazione e della condivisione: per i soci adulti sono previste

annualmente mostre, gite fuori porta, momenti di scambio e incontro.

Gli orari, comunque flessibili durante il corso, sono anche serali fino alle 22 per permettere anche alle

lavoratrici e ai lavoratori di seguire le attività dell’associazione.

Pronto ad ogni evenienza, Il Camaleonte continua a mettere a disposizione anche le lezioni online, più

comode per chi vive o lavora fuori Jesi.

Anche quest’anno sono in programma uscite didattiche, fra cui quella al Museo Archeologico di Ancona

accompagnati da Elisa Latini, nonché mostre collettive e individuali dei soci, adulti e bambini – che presto

saranno calendarizzate.