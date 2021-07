Rischio ingorgo per i vaccini: le conseguenze dell'effetto Green pass | | Password Magazine

MILANO – In questi giorni, con un’impennata delle persone che si dirigono a farsi somministrare i vari Pfizer, Janssen, Moderna e Astra Zeneca, c’è il serio rischio dell’effetto collo di bottiglia. Già qualche mese fa, nel pieno della campagna vaccinale, si parlava di un possibile ingorgo dovuto alla corsa alla vaccinazione, ma adesso, con percentuali di richieste di prenotazione che vanno – in base alle regioni – dal +15% al + 200%, le code per le somministrazioni rischiano di intasarsi. Un’escalation – anche nelle Marche – innescata dalle affermazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi riguardo il Green pass, la cui presenza sarebbe indispensabile, dal 6 agosto, per avere accesso a locali come ristoranti, bar, cinema, palestre e piscine.

La novità introdotta da Draghi ha innescato un effetto a catena che però sta portando alla consumazione velocizzata delle riserve di dosi disponibili.

Ad agosto dovrebbero arrivare in Italia circa 15 milioni di nuove dosi, con un ritmo di vaccinazioni che, in linea con quanto dichiarato da Figliuolo in aprile, segue le 500’000 somministrazioni giornaliere. Ne resterebbero al momento – sempre in attesa di quelle che arriveranno in agosto – poco più di 4 milioni di dosi nelle celle frigorifere: quasi 2,6 milioni dosi Pfizer, circa 700mila sono Moderna (da ricordare che sono le uniche dosi utilizzabili per gli under 60), oltre a 850mila di AstraZeneca e 900mila di vaccino Janssen – questi invece somministrabili solo agli over 60.

Come riporta Fanpage.it, il commissario per l’emergenza sanitaria Figliuolo ha spiegato: “In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%. Nella platea degli over 60 superiamo l’80%. Ne mancano circa 2 milioni e 360 mila su 18 milioni totali. Spesso si tratta di persone che hanno poca dimestichezza con la prenotazione”.

La strategia del Governo – per come stanno andando le cose – è di imporre delle restrizioni sociali a chi non è vaccinato, proponendo una sequenza di limitazioni nella frequentazione dei luoghi pubblici. Non si tratta di un obbligo vaccinale, ma, in altre parole, per poter andare a mangiare una pizza in un ristorante al chiuso servirà aver fatto almeno una dose del vaccino anti-Covid.