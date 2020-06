RisorgiMarche torna anche nel 2020, un'edizione speciale | Password Magazine

MARCHE – Sembrava impossibile invece si farà. Stiamo parlando di RisorgiMarche, l’evento nato in regione post sisma per dare uno slancio di vita, speranza e visibilità alla nostra regione.

La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali della manifestazione: “Sì, noi ci siamo. RisorgiMarche c’è! Abbiamo atteso (e vi abbiamo fatto attendere), senza però mai smettere di lavorare ad una quarta edizione. Che sarà ancora più vicina alle comunità, tra conferme ed innovazioni.

Una stagione speciale, per tantissimi motivi, ma sempre lungo il sentiero tracciato insieme in questi anni. Dalla prossima settimana inizieremo a raccontarvi cosa abbiamo costruito, per tornare a respirare le meravigliose atmosfere della nostra terra”.