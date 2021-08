Rissa davanti alla discoteca, coinvolto anche un minorenne | Password Magazine

MONDOLFO – Rissa nel parcheggio della discoteca Miù di Marotta (Mondolfo), coinvolto un minorenne di Falconara Marittima. Ad identificarlo i Carabinieri della locale Tenenza: il giovane è stato collocato in una comunità minorile in provincia di Forlì-Cesena. In seguito alla violenta rissa scoppiata all’alba del 7 agosto scorso, nell’area antistante la discoteca Miù di Mondolfo, i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima – nell’ambito delle indagini preliminari dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona – hanno passato al setaccio i numerosi filmati apparsi sui social network e applicativi di messaggistica istantanea, che hanno documentato momenti di inaudita violenza nello scontro tra masse di giovanissimi scaturiti dal precedente accoltellamento di un 25enne senegalese, residente nel maceratese, ad opera di un coetaneo di origine albanese residente ad Ancona.

Dall’analisi dei video i Carabinieri di Falconara hanno quindi riconosciuto con certezza un minorenne del posto, già noto per altre vicende tuttora al vaglio della giustizia minorile, arrivando a recuperare e a porre sotto sequestro – nel corso di un’indagine lampo – anche gli indumenti indossati dal giovanissimo in quell’alba di trasgressione e

violenza, ancora macchiati del sangue dei soggetti rimasti coinvolti nella brutale rissa.

Il minore, che dalla mischia era uscito praticamente illeso, dovrà ora rispondere dei reati di rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, accuse molto gravi avanzate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni delle Marche e che, condivise dal Giudice delle Indagini Preliminari, hanno portato all’adozione di uno dei provvedimenti più afflittivi tra quelli previsti a carico dei minori:

la misura cautelare del collocamento in comunità.

Si tratta del quinto arresto legato alla rissa del 7 agosto. Quella stessa mattina sono state tratte in arresto anche altre quattro persone: due albanesi 25enni residenti ad Ancona, un 25enne senegalese residente a Tolentino, un 33enne di origini domenicana residente a Jesi. Tutti dovranno rispondere dei reati di rissa, danneggiamento, lesioni personali e danneggiamento a pubblico ufficiale. Uno dei due 25enni è anche accusato di tentato omicidio per aver sferrato una coltellata ai danni di un coetaneo senegalese. La vittima è fuori pericolo.