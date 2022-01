Rissa, scatta l'arresto per tre giovani | Password Magazine

ANCONA – Nel tardo pomeriggio di ieri, il personale della Polizia di Stato, impegnato nei servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, su indicazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza Pubblica, ha tratto in arresto un italiano, un cittadino marocchino ed un tunisino, tutti presumibilmente responsabili dei reati di rissa e il secondo anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, le Volanti ed il Reparto Prevenzione Crimine sono state inviate presso la Galleria Dorica, dove pochi minuti prima era stata segnalata una rissa tra alcuni giovani. Giunti sul posto tempestivamente e nelle vie limitrofe, sono stati rintracciati ed individuati alcuni giovani, di circa 30 anni, possibili responsabili dei fatti riferiti.

A seguito dell’assunzione delle dichiarazioni dei testimoni presenti sul fatto e dall’analisi delle immagini delle telecamere, è emersa la presunta responsabilità dei tre giovani tratti in arresto.

La lite sarebbe avvenuta per futili motivi, causata probabilmente da uno degli arrestati, che in palese stato di ubriachezza avrebbe rivolto apprezzamenti su una ragazza, presente sul posto, finendo poi per scatenare la rissa con gli amici della stessa.

Gli arrestati su disposizione del PM di turno sono stati posti in stato arresto presso i rispettivi domicili, in attesa della convalida, fissata per lunedì mattina.

Il Questore Capocasa: «Unico reato di pericolo rispetto al bene giuridico dell’incolumità individuale, consumato in centro città, da circa due mesi e mezzo. Il presidio permanente delle Forze dell’Ordine, in particolare del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, che vigila sulla tranquillità degli esercenti e dei cittadini ha evitato ad oggi turbative della sicurezza pubblica e garantito, nella circostanza, la pronta ed efficace repressione di una rissa scaturita per futili motivi».

II Questore di Ancona sta inoltre valutando nei confronti dei soggetti coinvolti nei fatti l’emissione di specifiche misure di prevenzione volte ad impedire la reiterazione di comportamenti similari.