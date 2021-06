Ristoranti e bar, cosa cambia da oggi 1 giugno | Password Magazine

Scattano oggi (1 giugno) nuove regole per bar e ristoranti che possono riaprire anche al chiuso. Lo stabilisce l’ultimo decreto riaperture che reintroduce il consumo al banco nei bar e la possibilità di pranzare e cenare all’interno. Resta il coprifuoco a partire dalle 23 in zona gialla, slitterà alle 24 a partire dal 7 giugno per poi essere abolito dal 21 giugno.

Tornano gli spettatori in stadi e palazzetti ma in numero limitato. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.