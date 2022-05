Ritorna domenica la Jesi Run, partenza e arrivo ai Giardini pubblici. | Password Magazine

JESI- Ritorna domenica 15 maggio, dopo lo stop forzato causa covid, la maratona Jesi Run, giunta alla sua terza edizione.

Più di 300 i corridori già iscritti alla manifestazione, organizzata dall’Associazione Space Running, che quest’anno prevede un percorso di 15 km tra le colline Jesine.

La corsa prenderà il via e si concluderà nella zona dei Giardini Pubblici.

“C’è tanta voglia di stare insieme e condividere bei momenti dopo questo brutto periodo appena passato. – commenta Ugo Coltorti, assessore allo Sport del comune di Jesi, presente alla conferenza stampa di presentazione dell’evento-. Speriamo e siamo fiduciosi che Jesi risponda a questo importante evento di comunità, non tanto per il premio e per la vittoria ma per la grande voglia e opportunità di stare insieme”.

Grande voglia di ricominciare, questo emerge anche dalle parole di Maurizio Marini, presidente di Space Running che spiega come “l’emozione più forte è la partecipazione non solo di runner professionisti ma anche di famiglie e ragazzi. Per questo motivo per gli under 18 la manifestazione sarà gratuita.

Ci sarà anche una corsa kids per i bambini .

La grande novità di quest’anno – spiega Marini- è la location di partenza e di arrivo: i giardini pubblici. L’abbiamo scelto per due motivi. Ammirare la bellezza di Viale Cavallotti ricoperto di verde e per imitare gli sforzi che i corridori del giro d’Italia , che dopo due giorni arriveranno a pochi chilometri, faranno nelle loro tappe di montagna. Il nostro sarà infatti un percorso collinare con salite e discese.”

La manifestazione sarà quindi influenzata dall’arrivo in città del Giro d’Italia, tanto che le magliette rappresentative dell’evento saranno rosa e inoltre riporteranno il logo del main sponsor della maratona, King Sport.