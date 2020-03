Ritrovata Amelia, scappata ieri dalla casa di riposo: sta bene

JESI – Sta bene la 77enne scappata dalla Casa di Riposo di via Gramsci. La donna, dopo un giorno di ricerche, è stata ritrovata questo pomeriggio nelle campagne di via Eustachi, non troppo distante dalla struttura di ricovero di via Gramsci dove è ospite. Amelia Montesi – questo è il nome della signora reso noto dall’Asp IX che aveva fatto partire le ricerche – si era sottratta ieri pomeriggio dalla sorveglianza del personale della struttura residenziale jesina, facendo preoccupare sopratutto perchè le sue condizioni di salute non sono ottimali.

«La signora è stata trovata in un campo a 150 metri dalla casa di riposo. È cosciente e muove sia braccia che gambe – spiega il direttore dell’Asp IX Franco Pesaresi -. Amelia è stata accompagnata al Pronto soccorso grazie alla Croce Verde di Jesi e per avere un quadro più completo delle sue condizioni aspettiamo il referto medico.

A ritrovarla sono stati gli operatori della Cooss Marche, la cooperativa che gestisce la casa di riposo, con l’aiuto di un giovane che stava passeggiando con il suo cane nelle campagne e che l’ha vista per primo.

Ringrazio tutti quelli che si sono adoperati e preoccupati per la ricerca della signora Amelia Montesi».

Assistita dai sanitari, la donna è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso di Jesi.