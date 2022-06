Ritroviamo Castelbellino: «Dalla maggioranza ritardi nell'approvazione del rendiconto e del bilancio» | Password Magazine

CASTELBELLINO- È caos nella politica castelbellinese. «La maggioranza guidata da Andrea Cesaroni ritarda l’approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio preventivo» fa sapere l’opposizione di Ritroviamo Castelbellino che insorge.

«La situazione è a dir poco grave – tuona il gruppo consiliare guidato dall’avvocato Federica Carbonari– se si considera che ci troviamo lautamente fuori dal termine previsto dalla legge per l’approvazione del rendiconto di gestione, che si andrà ad approvare al Consiglio Comunale del 20 giugno 2022, a fronte della scadenza di legge del 30 aprile 2022.

A questa grave mancanza si sarebbe aggiunta quella del bilancio di previsione «anch’esso approvato fuori dai termini di legge, dato che è stato approvato il 6 giugno 2022 anziché il 31 maggio, se non fosse stato per la proroga ‘caduta dal cielo” nei giorni scorsi della Conferenza Stato – Regioni che ha infatti spostato la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione triennale 2022 – 2024 al 30 giugno».

I consiglieri di opposizione denunciano inoltre di non aver avuto la possibilità materiale di visionare la documentazione relativa al bilancio e al rendiconto: «Dulcis in fundo, in tutto questo “pantano contabile” i consiglieri comunali di Castelbellino non hanno potuto nemmeno visionare per tempo la documentazione necessaria all’approvazione del bilancio e del rendiconto, tra cui il parere vincolante dell’Organo di Revisione Contabile, inviato solamente ad un’ora dell’inizio della seduta Consiliare del 30.05.2022 e senza il quale la relativa delibera non poteva essere sottoposta ad approvazione».

Per tale motivi il gruppo consiliare Ritroviamo Castelbellino fa sapere di aver chiesto alle autorità preposte di verificare la sussistenza dei requisiti per lo scioglimento del consiglio comunale, «vista la grave violazione di legge posta in essere dall’ente, peraltro per la seconda volta in due anni».

A seguito della questione pregiudiziale sollevata da Ritroviamo Castelbellino, il Segretario Comunale ha deciso di rinviare i punti all’ordine del giorno inerenti al bilancio e al rendiconto di gestione. Per il Consigliere Regionale Carlo Ciccioli intervenuto a sostegno di Ritroviamo Castelbellino «il ritardo non è qualcosa di lesivo dell’immagine, ma della realtà e dell’operatività del comune, inevitabilmente danneggiati dai ritardi».

Le critiche sollevate da Ritroviamo Castelbellino «non devono essere considerate con un aspetto severista – commenta Ciccioli – perché il ritardo sull’approvazione del bilancio comporta un ritardo reale sull’espletamento delle varie attività in capo al comune I ritardi contabili influiscono fortemente sull’operatività dell’ente pubblico, e sulla tempestiva possibilità di attuazione dei progetti. Non è una eccessiva puntigliosità della minoranza, ma una protesta puntuale e doverosa, poiché il ritardo dei conti comporta enormi aggravi sui costi di approvvigionamento delle materie prime».

Da qui la chiosa finale del gruppo consiliare composto da Federica Carbonari Michela Mecarelli, Filippo D’Antuono e Mery Manoni, che ponendosi domande retoriche, si chiedono se «non fosse meglio lasciar da parte i sogni e concentrarsi sulle concrete necessità».

«Oltre a parlare di bandi a cui si partecipa, di tanto denaro che ne deriva per la comunità, del fatto che il nostro comune sia uno di quelli sotto ai 5000 abitanti ad averne vinti di più, siamo sicuri che rincorrere i sogni non ci faccia dimenticare quali siano le nostre reali e concrete necessità? Scelte politiche, progetti di pregio senza dubbio che comportano comunque dispendio di denaro pubblico, anche quello vinto attraverso bandi; ma siamo così certi che rispecchino la nostra realtà e che siano utili per la nostra comunità? Non sarebbe invece forse il caso di cominciare a pensare e a realizzare progetti che magari potenzino e amplino strutture già esistenti? Ma poi, possibile che si investa sul territorio solo se ci sono i soldi (forse) conseguiti da bandi pubblici?».

La maggioranza ha indetto intanto per i prossimi giorni una conferenza stampa per replica alle accuse sollevate dall’opposizione.