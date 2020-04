Ritroviamo Castelbellino dona 100 mascherine alla Protezione civile comunale

CASTELBELLINO – Nella giornata di sabato 11 aprile scorso, dal gruppo consiliare all’opposizione RitroviAmo Castelbellino sono state donate alla Protezione Civile del Comune di Castelbellino 100 mascherine monouso per finalità solidali e di aiuto alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

Un gesto reso possibile dalla volontà di essere d’aiuto di tutte parti coinvolte, iniziato con l’interesse del consigliere Filippo D’Antuono, che ha contattato aziende limitrofi allo scopo di avere informazioni sulla reperibilità delle ì aziende che producono e forniscono mascherine. Un appello a cui senza alcun indugio ha subito risposto positivamente la Sartoria Rosanna Taglio di Fabriano, che ha devoluto al nostro Gruppo Consiliare ben 100 mascherine e senza pensarci due volte.

«E non potevamo che donarle alla Protezione Civile – fa sapere il gruppo – che in questo momento si sta prodigando a 360 gradi nell’opera vasta, unica ed encomiabile di solidarietà: un sincero e grande ringraziamento da parte nostra va in particolare al referente provinciale Lorenzo Mazzieri che ha espresso personalmente un ‘grande ringraziamento al gesto per il gruppo Consiliare di RitroviAmo Castelbellino, per la sartoria Rosanna Taglio ma soprattutto a tutte le numerose persone e alle associazioni di volontariato, tra cui anche proprio la Protezione Civile’, che in questo momento così delicato sia socialmente che economicamente per tutti noi, si stanno prodigando in una rete di aiuto e di solidarietà davvero senza precedenti, privandosi – talvolta – anche dei propri beni per poterli donare agli altri, ai chi ne ha più bisogno. Che dire, grazie al grande cuore della Protezione civile, grazie a Lorenzo Mazzieri, grazie alla sartoria Rosanna Taglio di Fabriano».