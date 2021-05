Ritroviamo Castelbellino: «Fossato senza protezioni, l'area va messa in sicurezza» | Password Magazine

CASTELBELLINO – «Il fossato è senza protezioni, l’area va messa in sicurezza». Il gruppo politico RitroviAmo Castelbellino, all’opposizione con a capo la consigliera comunale Federica Carbonari, sollecita all’Amministrazione comunale di intervenire a Pianello Vallesina, nella zona del cimitero dove insiste il fosso Fossato. Un’area in corrispondenza dell’alveo del fiume Esino in dissesto e già dichiarata dalla Regione Marche, in una relazione del dicembre del 1999, «a rischio idrologico-frana molto elevato», vista anche la sua ubicazione in prossimità di muri di recinzione di alcune abitazioni, una strada, il parco giochi, case e cimitero tanto da ritenere necessarie «opere di consolidamento/protezione lungo l’intera scarpata fluviale a rischio».

«Con il passare degli anni, l’attività di erosione è proseguita e quei 15-20 metri di distanza minima tra il cimitero e lo strapiombo attestati nel ’99 a noi sembrano diventati molti di meno – spiega la Carbonari -. Inoltre, ci sono tratti sprovvisti di rete di protezione, con il rischio che qualcuno possa scivolare o cadere per decine di metri sul fondo del burrone. Per questo, intendiamo segnalare all’Amministrazione comunale di prendere subito provvedimenti affinché l’area venga adeguatamente recintata e messa in sicurezza». La minoranza fa sapere di essersi già rivolta ad autorità competenti.

RitroviAmo Castelbellino coglie l’occasione per illustrare alla stampa anche altri interventi di riqualificazione che sarebbero necessari: «C’è bisogno di rilanciare il centro storico, liberandolo da incuria e degrado – insistono i consiglieri -. Ci sono angoli da ripulire dagli escrementi di piccioni, il suggestivo sentiero che parte dalle mura Fonte Panata è impraticabile, essendo sommerso dalla vegetazione e da piante cadute sul percorso, gli alloggi riservati all’accoglienza versano in condizioni di degrado, in alcuni tratti la pavimentazione è sconnessa, ci sono gradini da risistemare. Inoltre, vanno riportati servizi nel capoluogo».

Incuria viene denunciata anche nelle frazioni: «Strade sconnesse e piene di buche nell’area dell’ex Calamity (in via Molino), così come anche Contrada Molino presenta criticità – riferisce la Carbonari -. Anche chi vive in zone di campagna o più lontane dal centro merita di avere strade asfaltate e sicure, con un’adeguata illuminazione».

C’è poi la questione dell’ex dopolavoro ferroviario, a Stazione, già denunciato da Ritroviamo Castelbellino per il forte stato di degrado e abbandono, mentre a Scorcelletti e a Pantiere nord l’attenzione va ai «rifiuti edili e macchinari utilizzati dai cantieri lasciati lì per anni, in bella vista».