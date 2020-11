Ritroviamo Castelbellino: «Gravi condotte della maggioranza in Consiglio, chiediamo rispetto» | Password Magazine

CASTELBELLINO – «Condotte gravissime da parte della maggioranza, siamo stanchi e chiediamo rispetto». A parlare è il gruppo di minoranza Ritroviamo Castelbellino che, all’indomani di un infuocato Consiglio comunale, convoca d’urgenza una conferenza stampa per «informare i cittadini di quanto sta accadendo».

Ad accendere la scintilla un’interrogazione presentata da due consiglieri di maggioranza in merito al ricorso al Tar presentato dalla minoranza per richiedere l’annullamento delle delibere di Consiglio comunale del 25 maggio 2020, in particolare quella relativa all’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2019.

Una delibera «approvata senza nessun voto contrario in quanto, in quell’occasione, i consiglieri di minoranza presenti si sono soltanto astenuti» si legge nell’interrogazione scritta dai rappresentanti della maggioranza che definiscono:

«censurabile il comportamento tenuto rispetto alla delibera, di vitale importanza per i comuni, sul rendiconto digestione 2A19, dapprima non osteggiata e poi oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale» e «quantomeno scriteriato e irriverente verso tutti i cittadini, il voler riconoscere al Tribunale Amministrativo Regionale per annullare le citate delibere senza un vero e tangibile motivo, decisione che comporterà una spesa per le casse comunali e quindi uno sperpero di denaro pubblico ai danni dei cittadini che pagano regolarmente le tasse».

Per Federica Carbonari, capogruppo all’opposizione, invece, il ricorso al Tar è stato un atto legittimo e necessario : «In quell’occasione ci avevano convocati in Consiglio con una semplice mail, in neanche cinque giorni liberi e senza la documentazione pervenuta nei tempi utili. Tra i vari punti dell’ordine del giorno, c’era anche il bilancio di previsione che per legge va comunicato con notevole anticipo, almeno cinque prima della seduta del Consiglio, proprio per permettere ai consiglieri di apportare delle modifiche. E che modifiche potevamo fare noi se non eravamo stati regolarmente convocati né disponevano di alcuna documentazione, tra cui il bilancio di previsione? Abbiamo chiesto allora il rinvio ma non siamo stati ascoltati: da qui la decisione di impugnare le delibere e anche quella del Consiglio comunale successivo perché il rendiconto di gestione era stato approvato fuori termine». E poi aggiunge: «Una decisione portata avanti di tasca nostra, in quanto consiglieri e cittadini, ben consapevoli che poteva essere la via economicamente più dispendiosa ma non era più tollerabile andare avanti in questo modo».

I consiglieri comunali di RitroviAmo Castelbellino lamentano di «essere stati insultati, definiti nell’interrogazione come ‘deplorevoli’ e ‘infelici nel tentativo di apparire vittime di aggressioni verbali’. Siamo stati tacciati e condannati durante la seduta trasmessa in diretta» e «senza la possibilità di prendere la parola, nonostante le questioni sollevate riguardassero noi consiglieri, nominati anche personalmente.». Puntualizza la Carbonari: «Mi hanno detto di stare zitta, che potevo parlare se e quando diventerò sindaco. Questa aggressione, continuata fino alla fine, nessuno dei consiglieri si è dissociato. E posso già dire che tutti ne risponderanno perché essere un consigliere comporta onori ma anche oneri con precise responsabilità». E conclude: «Fatti gravissimi: il Consiglio comunale è un organo politico e istituzionale, siamo stanchi della mancanza di rispetto. Noi siamo cittadini, consiglieri ma anche mamme, fratelli e sorelle e nessuno si deve permettere di fare quel che è stato fatto ieri».

Presenti alla conferenza anche i consiglieri Filippo D’Antuono, Mary Manoni e Michela Mecarelli, che hanno ribadito con forza i concetti illustrati dalla capogruppo, e il consigliere regionale Carlo Ciccioli che la Carbonari ha definito «determinante per far decollare il progetto di messa in sicurezza dello svincolo della SS76».

Per il Ciccioli «questo genere di conflittualità è inquietante e devastante perchè compromette il rapporto fisiologico tra maggioranza e minoranza» e fa un appello al sindaco di un «maggior ordine di gestione del consiglio comunale per rimettere le cose a posto», dato che ne è anche il presidente e rappresentante di tutti, e richiamando al ruolo di garante «il segretario comunale che dipende direttamente dalla Prefettura».