Ritroviamo Castelbellino: «Pronte proposte per la ripartenza, il virus non ci fermerà»

CASTELBELLINO – Proposte, mozioni e interpellanze dal gruppo all’opposizione Ritroviamo Castelbellino sull’emergenza covid.

«In un’ottica di buon senso e nelle facoltà e poteri che sono in capo all’Amministrazione comunale – si legge in una nota stampa a firma della capogruppo Federica Carbonari – visto il periodo senza precedenti che sta causando e provocherà moltissime ripercussione economiche e sociali sulle imprese, sulle famiglie e su coloro che quotidianamente devono gestire in prima persona questa situazione d’emergenza, vogliamo con forza sollecitare i provvedimenti di cui alle nostre proposte, mozioni ed interrogazioni inviate all’Amministrazione comunale».

La minoranza aggiunge: «Una cosa è certa: questo virus non ci fermerà e ne siamo più che mai convinti. Nonostante il silenzio di un’Amministrazione che in un momento delicato come questo non per allarmismo ma per dovere qualche informazione in più avrebbe dovuto trasmetterla e far sentire ai cittadini la sua vicinanza. Noi nel frattempo abbiamo dedicato questo tempo a pensare alla ripartenza avendo come unico obiettivo sempre il bene della nostra comunità. Abbiamo presentato una interpellanza per l’adozione di misure straordinarie a favore della popolazione, una mozione per l’ incentivazione economica per le attività commerciali e artigianali. Si può davvero ripartire solo mettendo in condizione tutti di poterlo fare. Tra le nostre proposte anche quella di effettuare analisi sierologiche per gli anticorpi e per la sviluppata immunità al virus Covid 19. #noirestiamoancoraacasamapensi amoadomani».