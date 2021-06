RitroviAmo Castelbellino: «Sempre pronti e impegnati per valorizzare il nostro paese» | Password Magazine

CASTELBELLINO – Da Ritroviamo Castelbellino, gruppo comunale all’opposizione con a capo Federica Carbonari: «Il 19 aprile è stato emanato il bando della Regione Marchestorie, il 29 aprile Ritroviamo Castelbellino c’era già e presentava la mozione “Marchestorie” ricalcando il progetto emesso dalla Regione.

Così come è stato riferito dall’Assessora alla cultura, “le nostre linee di guida perfette” sono state fondamentali come base da cui partire ma anche nei contenuti sviluppati che sono stati ripresi nel progetto che l’Amministrazione ha presentato.

Vorremmo fare presente che questa è una delle tante iniziative che il nostro gruppo ha presentato in due anni di attività con il medesimo intento perché siamo sempre pronti e impegnati per fare del meglio per i nostri cittadini e per il nostro paese.

GRAZIE in primis ALLA REGIONE MARCHE che dopo 30 ANNI consente la rivalutazione dei piccoli borghi e tra questi c’è anche il nostro, CASTELBELLINO.

Certo è che se il Consiglio comunale, così come previsto da Regolamento e da Legge si fosse tenuto entro i due mesi dall’ultimo Consiglio comunale, 5 marzo 2021, magari si sarebbe lavorato tutti di meno e si sarebbe ottenuto di più!»-