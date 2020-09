Romina Sommonte, da Jesi alla Milano Fashion Week con l'hairstylist Toni Pellegrino | | Password Magazine

C’è un po’ di Jesi alla Milano Fashion Week 2020, in corso nel capoluogo meneghino fino al 28 settembre. La prima settimana della moda post Covid. Nel backstage di alcune sfilate, il tocco creativo è jesino con Romina Sommonte di Parrucchieri Hairsense di Jesi. Romina fa parte del team di parrucchieri diretto dal noto hairstylist siciliano Toni Pellegrino, amato dal grande pubblico per i suoi tutorial dedicati alla morfologia facciale per un taglio perfetto proposti ormai da anni a Detto Fatto, il programma pomeridiano in onda su Rai 2.

Milano Fashion Week all’insegna delle norme anti Covid

Romina Sommonte è a Milano grazie alla sua professionalità e al suo fedele rapporto collaborativo con il gruppo The Best Club by Wella Professionals, di cui Pellegrino è direttore creativo. Nel backstage delle sfilate milanesi, la sicurezza viene prima di tutto. Indossati dallo staff i dispositivi protettivi per evitare il contagio da Coronavirus.

I brand che sfileranno in passerella pettinati da Romina Sommonte

In questa ibrida Milano Fashion Week, definita Phygital, con sfilate sia dal vivo che in diretta streaming o social, Romina Sommonte, con il team di Toni Pellegrino curerà il look di Ferragamo e Vien, giovane brand del Made in Italy. Molto amato dal mondo della musica, il marchio Vien è indossato da star internazionali come Lady Gaga, Ebony Bones, ma anche nomi di casa nostra come Levante, Elisa e Elodie.

Milano Fashion Week, le emozioni di Romina Sommonte

Nel backstage con lo staff di Toni Pellegrino, insieme a Romina Sommonte lavorano Salvo Binetti, Alessio Larghetti, Sara Dall’Anese, Giovanni Salerno, Silvia Verzè, Marco Ciufalo, Matteo D’Ezio, Maria Fiananese e Alessia Sartori. Ecco le impressioni di Romina di Parrucchieri Hairsense direttamente dalla Milano Fashion Week: