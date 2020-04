Rosora, il Comune ringrazia cittadini stranieri e associazioni per la solidarietà

ROSORA – Si è svolta domenica mattina a porte chiuse nel Municipio di Rosora la breve cerimonia di ringraziamento verso tutti i cittadini stranieri che soprattutto durante l’estate risiedono nel comune di Rosora e le associazioni che hanno fatto una donazione alla Pro loco e Comune destinata alle persone più bisognose durante l’emergenza Covid-19.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Fausto Sassi, il vice sindaco Paolo Bernardini, il presidente della pro loco Enrico Mazzarini, il sig. Enrico Spoletini in rappresentanza della Protezione Civile locale, il presidente dell’associazione “Campagna Mondiale di Sostegno al Popolo Siriano ONSUR”, nonché consigliere Comunale di Rosora Amer Dachan, che nei giorni scorsi ha donato centinaia di mascherine al Comune, e ultima, ma non per importanza, la signora Monika Elbert in rappresentanza degli Amici stranieri ma con il cuore rosorano – come ama descriverli l’Amministrazione comunale – che si è prodigata affinché la donazione arrivasse ai cittadini meno abbienti. L’Amministrazione ha colto quest’occasione per ringraziare ulteriormente tale generosità e si è impegnata a continuare – non appena sarà possibile farlo – sulla stessa scia dello scorso anno, quando il vice-sindaco Bernardini, Pro Loco e la signora Elbert, con la collaborazione delle attività private, hanno organizzato l’evento Rosora MangiaStoria con l’obiettivo di far conoscere e promuovere la storia, l’arte e le eccellenze enogastronomiche del territorio, sia ai turisti che a tutti gli stranieri che risiedono nel comune.