ROSORA – I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio del 2 giugno alle 17 a Rosora per un incendio sterpi. La squadra del Distaccamento di Jesi intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha spento i circa 700 mq. di stoppie che prendevano fuoco in un campo adiacente al centro abitato e messo in sicurezza la zona dell’intervento. Non si segnalano danni a persone.