Rotary Club Jesi e il progetto Homograft | Password Magazine

JESI – Da 1300 a 1700 in due mesi. Non sono numeri legati al covid, ma i dati concreti dei ricoveri dei minori indiani che il progetto Homograft del Rotary Club di Jesi ha portato all’ospedale di Raikun, in India. L’ospedale di Sri Satya Sai. tramite i fondi raccolti dalla Rotary Foundation, potrà aumentare le risorse interne per assistere i bambini con problemi cardiaci.

Nella conferenza online organizzata dal Rotary sono state spiegate le modalità e il percorso che le varie organizzazioni coinvolte hanno intrapreso per portare a termine il progetto: finanziare l’ospedale indiano per migliorare la produzione di ossigeno all’interno della struttura, senza ricorrere ad acquisti da terzi. Ed è stato un successo. Sono stati raccolti 182’000 dollari, molto di più della cifra attesa. Lo hanno spiegato durante l’incontro il presidente del Rotary Club Jesi Marco Pozzi (cardiologo), del capo reparto di cardiochirurgia dell’Ospedale di Raipur Pandey Ragini, la presidentessa del Soroptimist di Jesi Katia Massantuono.

«Grazie di cuore per il vostro aiuto. Con il vostro sostegno possiamo salvare letteralmente vite umane» dice Ragini. «Siamo uno dei pochi ospedali gratuiti a disposizione di tutti, soprattutto delle famiglie che non hanno possibilità economiche. I vostri fondi ci servono per risparmiare sull’acquisto di bombole d’ossigeno da altre aziende e invece di produrlo nei nostri reparti. Ci serve produrre valvole cardiache e al momento siamo in difficoltà. Con questo progetto invece possiamo aumentare sia l’ossigeno prodotto direttamente da noi che il numero di interventi al mese, che vuol dire salvare vite, vite di bambini. In pratica, possiamo risparmiare denaro per altre necessità e aumentare l’attività chirurgica». E i numeri lo confermano.

Come precisa il presidente Pozzi, «il numero di interventi si alza da 100 a 450 all’anno con 4 sale operatorie attive invece di una e con quasi 12 interventi chirurgici a settimana. Abbiamo calcolato che con questi nuovi fondi possiamo salvare la vita di 36 bambini all’anno. Va ricordato che nelle attuali circostanze, in India, per i bambini delle famiglie povere o c’è questo si muore». Un aiuto utile soprattutto in tempi di covid, dove le risorse per assistenza medica non legata alla pandemia scarseggiano.

Il progetto è stato possibile grazie a un’azione sinergica di più partecipanti. «Oltre al Rotary Club di Jesi hanno partecipato anche quello di Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti, in maniera consistente) più altri 43 Rotary – fra Italia, India e Stati Uniti -, l’associazione Soroptimist International di Jesi e di Liverpool. Katia Mastantuono ha spiegato che nonostante Soroptmist sia un progetto rivolto alla difesa delle donne, proprio perché “per un bambino malato c’è una mamma che soffre, ci siamo sentiti in dovere di intervenire e partecipare al progetto. Volevamo dare voce, come facciamo anche nel locale, nella zona jesina, voce a un territorio».