Rotary Jesi dona tablet all'istituto «Cuppari-Salvati» | Password Magazine

JESI – Tablet al “Cuppari-Salvati”. Martedì 11 maggio, il presidente del Rotary Club di Jesi Marco Pozzi, accompagnato dalla vicepresidente Paola Duca, ha consegnato cinque apparecchi all’Istituto superiore presso la sede di via La Malfa, che saranno destinati ad incrementare la dotazione in uso agli studenti. L’iniziativa, parte di un progetto del Distretto 2090 del Rotary, che comprende ben quattro regioni: Marche, Abruzzo, Molise ed Umbria, ne segue altre, di analogo tenore, che hanno visto il Club jesino impegnato nell’acquisto e nella donazione di alcuni di quegli strumenti tecnologici, di cui la pandemia ha ulteriormente evidenziato l’importanza. Presenti alla consegna, oltre agli esponenti del Club jesino, per l’istituto “Cuppari-Salvati” il dirigente, prof. Alfio Albani e la vicepreside professoressa Katya Mastantuono, oltre a vari componenti del corpo docente ed amministrativo.