Rotolino di petto di pollo, piatto facile e sfizioso! | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Il rotolino di petto di pollo su un letto di cavolfiore è un piatto di stagione e al contempo è un piatto di facile preparazione, sfizioso e a basso apporto calorico. Sono certa che quest’ultima caratteristica piacerà molto in questo periodo – anticamera delle maratone gastronomiche natalizie!

Seppur combineremo insieme alcune proteiche di natura diversa e seppur daremo quella doratura – in genere temuta perché indizio di uso di grassi eccessivi – vi darò qualche suggerimento per far ben tutto quadrare da un punto di vista nutrizionale e in grado di proteggere la salute.

INGREDIENTI per 4 persone 4 fette di petto di pollo ruspante [circa 130g ciascuna] 4 fettine di scamorza fresca 8 fettine di prosciutto crudo Sale e pepe qb

Spianate bene ciascuna fettina di petto di pollo e pulitela da grumi gialli di grasso e salate.

Adagiate 1 fettina di prosciutto crudo e 1-2 fettine di scarmorza fresca; arrotolate e legate con spago da cucina.

Ripetete l’operazione per le altre 3 fette di petto pollo.

Nel Frattempo:

Passate 4 fette di prosciutto crudo in padella antiaderente , fino a renderle croccanti

Lessate in poca acqua senza sale il cavolfiore

Cuocete ciascun rotolino, a fuoco vivace in una pentola antiaderente fino ad ottenere la doratura desiderata [circa 10-1 minuti]

Impiattate formando un letto di cavolfiore verde e adagiandovi il rotolino e la fettina di prosciutto croccante. Servite tutto ben caldo e fumante e … Buon Appetito ☺

E i suggerimenti promessi?

Giusto! Fate il test della goccia di acqua.

Bagnatevi le dita e lasciate cadere qualche goccia di acqua sulla padella calda. Se si formeranno delle sfere che rotolano e ballano sulla superficie calda significherà che la temperatura è di 160°C. Questo permette all’acqua della carne di non fuoriuscire e potrete cucinare senza aggiunta di grassi e/o altri mezzi di cottura.

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it