Ruba denaro dal distributore di bevande, la Polizia lo arresta | Password Magazine

ANCONA – Nota un uomo completamente vestito di nero, con un cappuccio calzato in testa, armeggiare con fare sospetto davanti al distributore di bevande e caffé, così decide di chiamare la Polizia.

Grazie alla segnalazione del passante, ieri le Volanti hanno arrestato un ladro per tentato furto.

I poliziotti, ieri sera intorno alle 21, dopo aver ricevuto la telefonata d’emergenza, si portavano infatti sul posto: alcuni si sono fermati al distributore, per rilevare l’effrazione avvenuta, altri invece hanno iniziato a rincorrere il sospettato che, in sella a una bicicletta, si allontanava sfrecciando verso corso Carlo Alberto ad alta velocità tra le auto in sosta.

Fermato, l’uomo è stato portato in Questura per gli accertamenti di rito. I poliziotti dopo aver visionato le immagini di registrazione e dopo aver trovato indosso all’uomo una somma corrispondente a quella scassinata dalla macchina erogatrice, lo hanno arrestato per tentato furto, ponendolo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’uomo, 33 anni, già noto alle forze di polizia e senza fissa dimora, è stato anche munito di foglio di via dalla città di Ancona dagli agenti della Divisione Anticrimine.