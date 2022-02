Ruba merce dagli scaffali di un supermercato, denunciato | Password Magazine

ANCONA – Gli operatori delle Volanti della Questura hanno denunciato un cittadino gambiano di 24 anni, resosi responsabile del furto di alcuni generi alimentari in un supermercato di via Giordano Bruno.

Ieri sera una pattuglia delle Volanti dell’UPGSP è intervenuta, intorno alle ore 19 per la segnalazione, giunta tramite 112, da parte della cassiera del supermercato citato. La donna aveva infatti notato l’uomo che, entrato nel negozio, asportava alcuni prodotti dagli scaffali e li nascondeva dentro il giubbotto. Poco dopo il soggetto ha scavalcato le casse non pagando, allontanandosi repentinamente dal market. La pattuglia è però giunta in tempo per avere delle indicazioni sulla via di fuga dalla cassiera ed ha, dopo pochi minuti, rintracciato l’uomo nella vicina piazza Ugo Bassi. Aveva ancora addosso la refurtiva e per questo, dopo essere stato portato in Questura e foto-segnalato, è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Ancona per l’ipotesi di reato di furto aggravato. La merce è stata restituita al supermercato.

L’ufficio Immigrazione ha riscontrato che lo straniero era già stato segnalato per un ingresso soggiorno illegale in Italia e per questo sta avviando le procedure per la sua espulsione.