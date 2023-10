Ruba soldi all’interno di un negozio di bici ma la Polizia lo identifica: denunciato giovane - Password Magazine

JESI – Ruba 700 euro all’interno di un negozio, denunciato un giovane. L’episodio risale al 3 ottobre scorso quando il personale delle Volanti viene contattato da un 78enne, vittima un furto subito all’interno del proprio esercizio di vendita e riparazione di biciclette.

L’uomo ultrasettantenne ha raccontato agli agenti che, mentre era impegnato nei propri lavori di riparazione di una bici nell’area antistante all’ingresso del negozio, un giovane si era introdotto all’interno del locale, aggirandosi tra le bici e andando fino in fondo al salone, fino a quando lo aveva perso vista. Poi, con passo felpato, il giovane era uscito allontanandosi. Insospettito dal comportamento, l’anziano ha controllato il portafogli, che era solito riporre all’interno di un elettrodomestico, scoprendo che gli era stata asportata la somma di 700 euro. Le indagini, avviate nell’immediatezza, hanno consentito di acquisire informazioni da parte di terze persone e di addivenire all’identità del giovane riconosciuto anche in sede di individuazione fotografica. Pertanto, ieri, a seguito dell’attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato ha denunciato in stato di libertà all’AG competent un 27enne, originario di Napoli, per il reato di furto destrezza.