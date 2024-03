Rubano utensili ed elettrodomestici in un negozio, due persone denunciate - Password Magazine

JESI – Fine settimana di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi. Quattro le persone denunciate ed una segnalata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

In particolare, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 52enne e una 54enne per furto aggravato in concorso. Lo scorso sabato, i Militari sono intervenuti presso un’attività commerciale, in Jesi, ove, poco prima, era stato commesso un furto di vari utensili/elettrodomestici.

Attraverso la visione delle immagini e l’immediato avvio delle ricerche, gli stessi militari sono riusciti non solo ad individuare i relativi autori ma a recuperare, anche, l’intera refurtiva, costituita da un trolley, una friggitrice ad aria, due smerigliatrici, un seghetto, uno sbattitore ed un tritatutto, del valore commerciale complessivo di 400 euro circa. La merce è stata contestualmente restituita all’avente diritto.

Sempre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato una 33enne ed un 39enne per guida sotto l’influenza dell’alcol. Nel corso dei controlli attuati nelle notti di sabato e domenica scorsi, i predetti sono stati sorpresi alla guida delle rispettive autovetture in stato di alterazione psicofisica derivante all’abuso di alcolici, appunto, con un tasso alcolemico riscontrato superiore, in entrambi i casi, a 1,40 g/l (il limite massimo consentito è di 0,5 g/l). Ne è conseguito, quindi, anche il ritiro delle patenti di guida.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Morro d’Alba hanno segnalato al Prefetto di Ancona un 27enne per detenzione di sostanza stupefacente destinata ad uso personale. Lo scorso venerdì, il predetto, sottoposto a controllo e, conseguentemente, a perquisizione, svolta d’iniziativa, è stato trovato in possesso di gr. 0,9 circa di hashish.