Sabrina, una monsanvitese tra i primi sanitari vaccinati: «Contenta di averlo fatto» | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Sabrina Mancinelli, di Monte San Vito, è una dei primi sanitari che si sono sottoposti oggi al vaccino contro il covid.

«Sono felice di averlo fatto e penso che sia giusto che tutti lo facciano per la ripresa del nostro Paese» commenta la montesanvitese che lavora come operatrice sociosanitaria al reparto covid 1/b dell’ospedale di Torrette.

Dopo il vaccino ha postato sui social la foto (in primo piano) che la ritrae insieme a una collega.

Di lei ha parlato anche la pagina istituzionale del Comune di Monte San Vito: «C’è anche una monsanvitese tra i primi 35 sanitari che si sono sottoposti oggi al vaccino contro il COVID-19 – si legge – Inizia un percorso che porterà (secondo le stime), entro la fine dell’estate, a vaccinare almeno la metà della popolazione marchigiana. Nei prossimi giorni invece sapremo quando anche la nostra Comunità potrà sottoporsi al tampone antigienico rapido su base volontaria per lo screening di massa promosso dalla Regione Marche campagna che è già partita dalle grandi città».