Saggio di fine corso all’EnriquezLab: in scena “Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello” - Password Magazine

Ancona – Giovedì 18 luglio, alle ore 21,30, andrà in scena al Teatro Cortesi Il treno ha fischiato, breve adattamento della novella di Luigi Pirandello proposta come saggio conclusivo del corso di recitazione teatrale condotto da Andrea Caimmi.

Lo spettacolo coinvolge nove partecipanti al laboratorio – otto donne e un uomini – provenienti da età ed esperienze differenti, i quali hanno lavorato per alcune settimane alla lettura, alla riscrittura scenica e alla messa in voce del celebre racconto pirandelliano.

I protagonisti del progetto sono: Lara Brunelli, Manuela Cognigni, Stefania Durbano, Laura Graciotti, Deborah Licastro, Marina Magrini, Giulia Monaldi, Massimiliano Palanca e Mariangela Sgro. Il percorso, concepito come avvicinamento consapevole alla pratica teatrale, si è incentrato sull’analisi del testo, sull’espressione corporea e sull’ascolto reciproco.

Il treno ha fischiato, scritto nel 1914, è una riflessione amara e lucida sulla condizione dell’individuo imprigionato nei ruoli imposti dalla società. Il protagonista, impiegato timido e silenzioso, un giorno sente fischiare un treno: da quel momento, qualcosa in lui si spezza o, forse, si libera.

Lo spettacolo – senza ambizione di rappresentazione compiuta, ma con rigore e dedizione – intende offrire al pubblico una restituzione del lavoro svolto in laboratorio, valorizzando la coralità, l’ascolto, l’essenzialità scenica.

L’EnriquezLab, attivo a Sirolo come spazio di formazione e sperimentazione per le nuove drammaturgie, presso il Teatro Studio e Archivio Franco Enriquez, promuove iniziative accessibili a quanti desiderino avvicinarsi alla pratica attoriale in un contesto accogliente e guidato da professionisti del settore.