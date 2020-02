Saldi di fine stagione, la Guardia di Finanza rileva numerose violazioni

ANCONA – Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, ha predisposto e fatto eseguire nelle scorse settimane dai propri reparti della Provincia, un’apposita campagna di controlli economici sul territorio a tutela dei consumatori in concomitanza con la stagione dei saldi.

In primo luogo sono stati ispezionati, al fine del rispetto della normativa che rende obbligatoria l’esposizione dei prezzi dei prodotti in vetrina, numerosi esercizi appartenenti a diverse categorie merceologiche, tra cui commercio al dettaglio di prodotti per confezioni per adulti e per bambini, commercio di calzature, vendita di giochi e giocattoli, tessuti e biancheria per casa, prodotti alimentari, articoli sportivi e per tempo libero e articoli per illuminazione, nonché una farmacia e una profumeria.

All’esito sono state contestate 23 violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 516 euro fino a un massimo di oltre 3 mila euro.

Sono stati inoltre rilevati in modo non palese i prezzi di alcuni prodotti prima dell’inizio dei saldi allo scopo di riscontrare che gli stessi non venissero indebitamente aumentati al momento dell’apposizione degli scontri, riscontrando in una significata circostanza che un esercizio di commercio al dettaglio all’interno di un centro commerciale di Camerano, all’inizio dei saldi aveva fatto apparire più alti i prezzi di partenza dei beni esposti in vetrina, applicando poi uno scontro che, in realtà, era inesistente.

A Senigallia, invece, è stata riscontrata una violazione all’apposita legge regionale in materia di vendite promozionali in quanto la relativa pubblicità era stata presentata in modo ingannevole.

Sono stati effettuati anche controlli in materia di emissione di scontri e ricevute fiscali nei confronti di 81 esercenti, rilevando 18 violazioni, mentre nel settore del lavoro irregolare sono stati operati 13 controlli con la scoperta di un lavoratore ‘in nero’ in quanto senza contratto e 3 lavoratori irregolari.

Presso quattro negozi, di cui 3 a Jesi e uno a Senigallia, i finanzieri hanno sequestrato 507 articoli di materiale elettrico perché privi di requisiti di sicurezza previsti dalla marcatura CE.