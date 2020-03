Salmone & Patate: un piatto facile, nutriente e ghiotto

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Un piatto unico – grazie al connubio tra una importante fonte proteica e la patata – di facile preparazione ma gustoso e ghiotto.

Cucinare salmone significa assicurarsi con un minimo apporto calorico, una buona dose di omega 3 acidi grassi polinsaturi oltre a vitamine [B6 e B12, tiamina e niacina] e alcuni minerali [Fosforo e Selenio]. Sono questi nutrienti particolarmente attivi contro i radicali liberi, che lo rendono un cibo efficace sia nel contrastare tumori, invecchiamento che nel preservare la salute cardiovascolare. Le patate sono tuberi in genere guardati in cagnesco per la loro ricchezza in amido e altri carboidrati ma se ben utilizzate – cioè quali sostituto del pane – possono essere utilizzate per dare un tocco di croccantezza e appetibilità in più!

INGREDIENTI – per 4 persone 4 tranci di salmone 4 patate medie Prezzemolo Aglio Sale e pepe Vino Bianco

Pulire e ben spinare il trancio di salmone; disporlo in una teglia precedentemente ricoperta con un foglio di carta da forno.

Create un medaglione e legatelo con filo da cucina per tenerlo ben composto; ricoprite con prezzemolo e l’aglio [io ho usato quello essiccato].

Nel frattempo:

Riscaldate il forno a 180-200 gradi

Lavate molto accuratamente le patate

Fatene delle fettine sottili lasciando la buccia

Ricoprite ciascun medaglione con le fettine ottenute da ciascuna patata e spruzzate vino bianco. Unite un filo di olio, sale&pepe.

Infornate e lasciate cuocere per 25 minuti fin quando le patate saranno ben dorate e la cottura del pesce ultimata.

Un buon calice di vino bianco renderà il pasto più completo e aiuterà la digestione ☺

