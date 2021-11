Saltamartini: «Aumentati posti di terapia intensiva, così le Marche fuori rischio zona gialla». | Password Magazine

REGIONE – «Oggi abbiamo attivato 24 nuovi posti di terapia intensiva: 20 a Torrette e 4 a San Benedetto del Tronto. Erano 214 fino a ieri». Lo comunica l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini: «Grazie a questo potenziamento il tasso di occupazione delle terapie intensive scende al 9,4% sotto la soglia fatidica del 10%, uno dei parametri che poteva mettere a rischio ‘zona gialla’ le Marche”».

Queste le rassicurazioni dell’assessore, a fronte di un aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni nelle Marche: 301 i casi di positività comunicati dal Servizio sanità regionale in data odierna su 4110 tamponi effettuati. Ieri erano 138 su 4106 tamponi.

I consiglieri regionali del Partito democratico marchigiano avevano lanciato un appello: «Auspichiamo che la Regione Marche acceleri sulla somministrazione della terza dose di vaccino e non si faccia ancora una volta sorprendere dalla nuova ondata di Covid che rischia di riportare la nostra regione in zona gialla proprio in prossimità del Natale, vanificando così il grande lavoro svolto fino a oggi dal governo nazionale e dal commissario straordinario Figliuolo. Purtroppo i dati non sono incoraggianti, né quelli che riguardano i contagi, in costante crescita e ormai prossimi alla fatidica soglia dei 50 casi ogni 100 mila abitanti, né quelli relativi al numero dei vaccinati, che vedono le Marche agli ultimi posti sia per quanto concerne il ciclo completo che la somministrazione della terza dose».