Saltimbocca con cicoria, un piatto goloso e profumato | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Saltimbocca, proprio così perché ogni boccone – data la sua bontà – salta davvero in bocca uno dopo l’altro senza trappo aspettare.

Il saltimbocca destrutturato altro non è che un modo facile e veloce di rendere golosa e ghiotta e profumata una semplice fettina di vitello cotta in padella. Il segreto è poi aggiungere quella foglia di salvia per dare aroma e profumo.

Ecco gli ingredienti:

INGREDIENTI 8 fettine di vitello 8 fette di prosciutto crudo 10g di burro fresco 8 foglie di salvia ½ bicchiere di vino bianco Farina tipo 00 (anche senza glutine) Sale e pepe nero

Per prima cosa fare dei piccoli tagli con le forbici sui bordi della fettina per evitare che si arriccino durante la cottura.

Adagiate su ciascuna fettina, una fettina di prosciutto crudo e unite una foglia di salva, precedentemente ben lavata. Fissate il tutto con uno stecchino. Infarinate da entrambe i lati e continuate così per le altre 7 fettine.

Nel frattempo

Fate sciogliere il burro in una padella antiaderente

Quando pronto adagiate ciascun saltimbocca dal lato privo di prosciutto e salvia. Fate rosolare bene sfumando con vino bianco e lasciate cuocere per qualche minuto.

Per essere davvero buoni i saltimbocca vanno mangiati caldi e accompagnati con verdure in padella. Io ho scelto la cicoria ripassata in padella!

Variante ghiotta: sostituite il vino bianco con brandy e il profumo sarà più intenso e corposo ☺

