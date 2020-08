Salvini a Falconara, si infiamma la campagna elettorale | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Si infiamma la campagna elettorale, in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Intercettato questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini, presso lo chalet Picchio Beach di Falconara Marittima, dove ha incontrato i suoi sostenitori, nell’ambito dell’evento pubblico con aperitivo annesso, rivolto ai militanti, ai simpatizzanti e, ovviamente, ai bagnanti. Anche quelli non proprio annoverabili tra i suoi ammiratori, che non gli hanno lesinato calorosi inviti ad andarsene. Cordiale però Salvini, che si è concesso a tutte le richieste di selfie, giunte numerose anche dai ragazzini. Tanti ad ascoltarlo ed applaudirlo: processate anche me, recitava la scritta bianca su sfondo blu dei fedelissimi. «Viva le Marche, viva le donne e gli uomini di questa regione» ha concluso il capitano dopo un quarticello. Timberland, pantaloni blu e camicia bianca, atteso altrove nell’ambito del tour elettorale, il leader legista ha percorso a ritroso la passerella in direzione del sottopasso, sotto il vigile controllo di un imponente spiegamento di forze di polizia. «Matteo, pagaci l’aperitivo ed avrai cinque voti assicurati!» gli hanno gridato gli avventori del baretto dello stabilimento Siesta: «Poi torno per lo spritz!», gli ha risposto con un sorriso Salvini andandosene, sotto lo sguardo incuriosito dei tanti bagnanti presenti in spiaggia.

A cura di Marco Torcoletti