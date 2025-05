San Floriano, protagonisti i più piccoli tra arte e tradizione. La città verso il Palio - Password Magazine

JESI – Si è chiuso con grande partecipazione il pre Palio, il week end di eventi che anticipa il Palio di San Floriano e che include appuntamenti di tradizione come la cerimonia di riconsegna del vessillo, la Scampanada de San Fiorà del 4 maggio e altri momenti di intrattenimento. La città ora si prepara a entrare nel vivo della festa a partire da giovedì prossimo con la rievocazione storica vera e propria che animerà il centro storico fino all’11 maggio con eventi, spettacoli dei gruppi storici, musica, artisti, il corteo dei figuranti in abito medievale, taverne e competizioni per l’assegnazione del pallio.

Domenica 4 maggio, in occasione delle celebrazioni dedicate a San Floriano, i protagonisti sono stati soprattutto i più piccoli.

Oltre alla Scampanada con la benedizione delle campanelle al Duomo, il corteo guidato dai Tamburini Junior e la rappresentazione della Leggenda di San Floriano e il diavolo, grande successo ha riscosso la caccia ai legnetti del progetto “C’era una volta …un pezzo di legno” dell’Ente Palio, ispirato al celebre incipit di Pinocchio di Collodi. L’iniziativa, nata per riportare i bambini a vivere la piazza e riscoprire la gioia delle piccole cose, ha coinvolto 1.750 alunni, 140 docenti e 72 classi delle scuole primarie di Jesi, Moie, San Marcello e Monsano. Novità di quest’edizione, la partecipazione delle tre scuole dell’infanzia del territorio, con insegnanti e piccoli allievi protagonisti di attività creative e inclusive.

Un progetto che unisce gioco, educazione e memoria, con l’obiettivo di regalare sorrisi, trasmettere messaggi positivi e riscoprire la semplicità attraverso il mondo fantastico del burattino di legno più famoso al mondo.

A palazzo dei Convegni, nel pomeriggio, è andata in scena l’esibizione musicale degli studenti della Scuola Media Lorenzini, Istituito Comprensivo San Francesco mentre la Galleria ospitava la 51esima edizione del concorso “Giù pe’ Sant’Anna”, storico concorso di pittura estemporanea a cura dell’associazione “Giù pe’ Sant’Anna”, promosso con entusiasmo dall’associazione Ente Palio San Floriano e dedicata ai giovanissimi.

L’iniziativa ha registrato un’eccezionale affluenza di partecipanti, dai più piccoli di 3 anni fino ad adulti di ogni età.

Grande partecipazione anche da parte degli amatori, che hanno arricchito l’evento con le loro opere cariche di emozione.

La giuria – composta da Silvia Pennacchioni, Matteo Giampieri, Chiara Maffei, Chiara Cascio, Elisa Pacenti, Maria Letizia Cardinali e la prof.ssa Oriana Lancioni – ha espresso grande apprezzamento per tutti gli elaborati, sottolineando la difficoltà nella valutazione per la qualità, la passione e la meraviglia trasmesse da ciascuno.

Il tema scelto, “Piazze e vie del centro storico jesino”, è stato interpretato con originalità, spontaneità, uso creativo del colore e autenticità espressiva.

A tutti i bambini è stato consegnato un piccolo omaggio di partecipazione, a riconoscimento dell’impegno e dell’entusiasmo profuso. Un sentito ringraziamento dell’Ente Palio va all’associazione “Giù pe’ Sant’Anna” e al suo presidente Don Adelio, alla giuria, alle famiglie e a tutti i partecipanti, veri protagonisti di una giornata indimenticabile.

Ora l’attenzione si sposta sul Palio, pronto a diventare “Festa imprevedibile” – tema scelto dagli organizzatori per questa 28esima edizione – e a incantare ancora una volta la città con un programma ricco e variegato che culminerà l’11 maggio.

LIBRETTO DEL PALIO 2025:

https://drive.google.com/file/ d/12dgRytSy2_ uZCFFMqkRh8Ng30Xlg0utV/view