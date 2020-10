San Marcello, 102 candeline per Concetta guarita dal covid | Password Magazine

SAN MARCELLO – Centodue candeline per Concetta Pititto, ospite alla Casa di Riposo Fondazione Cesare Gregorini di San Marcello. La ricorrenza è scattata il 14 ottobre scorso e, per l’occasione, la signora ha ricevuto gli auguri del presidente della struttura, dott. Paolo Ragaglia, del sindaco Graziano Lapi e dell’Amministrazione comunale, dal personale e da tutti gli ospiti della struttura. Un compleanno speciale per la signora Concetta, non solo per aver superato per la seconda volta il secolo ma anche per averlo proprio potuto festeggiare dopoché, grazie, alle cure ed alla professionalità di tutti coloro che lavorano nella casa di riposo, in un momento particolarmente difficile,

è guarita dal Covid19.

«Un grazie va al residente ed al personale della casa di riposo per la loro disponibilità e per la cura attenta che ripongono verso gli ospiti – fa sapere la famiglia di Concetta – I tempi sono difficili e non è possibile ancora abbracciarsi, ma l’augurio per tutti è che questo periodo passi in fretta. Un grazie ancora per chi si dedica con dedizione al proprio lavoro, dando conforto agli ospiti della struttura e ai loro familiari».