San Marcello, altri due decessi alla Casa di Riposo: è il quinto dall’inizio della pandemia

SAN MARCELLO – Casa di Riposo San Marcello, altri due decessi tra gli ospiti contagiati dal coronavirus. Lo ha annunciato poco il sindaco Graziano Lapi sulla pagina istituzionale del Comune:

«Devo informarvi che si sono verificati nella giornata odierna due decessi di ospiti che erano tra i nove risultati positivi al Covid. Con i due di questa mattina siamo purtroppo al quinto decesso avvenuto nella nostra casa di riposo dall’inizio dell’epidemia.

Gli altri ospiti della casa di riposo allo stato attuale risultano in condizioni stabili, ad eccezione di due di loro che denotano criticità respiratorie.

In questa gravissima situazione ho chiesto di nuovo supporto e aiuto ai Servizi sanitari (Asur, etc) e alla Protezione civile regionale.

In questo contesto il personale sanitario della casa di riposo si sta comportando in modo encomiabile e pur lavorando in condizioni psicologiche non certo facili sta dimostrando tutta la sua professionalità.

Sappiano tutti gli operatori, gli ospiti e i loro familiari che la nostra comunità è molto vicina a loro.

Non trovo più le parole per descrivere quanto sta accadendo, ma al tempo stesso non dobbiamo perdere la speranza e avere attese positive».