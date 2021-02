San Marcello, comunità in lutto per la scomparsa di Mario Ceccarelli | Password Magazine

SAN MARCELLO – Comunità di San Marcello in lutto per la scomparsa di Mario Ceccarelli, venuto a mancare stamattina all’affetto dei suoi cari all’età di 72 anni. É stato per 30 anni vice sindaco nella Giunta Rotoloni e per 25 il presidente del circolo Sammarcellese, fino alla chiusura avvenuta nel 2019.

«Sempre disponibile al dialogo nel confronto politico-amministrativo – lo ricorda il gruppo politico Continuità e Rinnovamento di San Marcello, oggi all’opposizione -. Non ci sono parole per descrivere il dolore che questa triste notizia ci ha dato. Siamo vicini alla famiglia al quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze». Ceccarelli è ricordato come un uomo che ha speso la sua vita immerso nella comunità, a servizio dei cittadini e del suo paese, amante della cultura: ha ideato la simpatica compagnia teatrale “Gli Extraterrestri” e, durante il suo incarico politico, è stato promotore di eventi per la valorizzazione di San Marcello e del suo teatro, tra cui MusiCultura, riuscendo a portare in paese celebrità come Katia Ricciarelli. Michele Cucuzza e Albano.

Sempre vicino ai giovani, in qualità di vice sindaco ha officiato i matrimoni di molte coppie. Lascia la moglie Anna, le figlie Chiara, con il marito Matteo e i nipoti Pietro ed Ettore, e Manuela, con il marito Federico e i nipoti Isabel, Tommaso, Camilla. I funerali si svolgeranno alla Chiesa parrocchiale di San Marcello domenica alle 15, muovendo dalla sala del commiato di Santarelli dove domani sarà allestita la la camera ardente.