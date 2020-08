San Marcello, donna in bici travolta da un'auto | Password Magazine

SAN MARCELLO – Eliambulanza, sanitari e carabinieri impegnati questa mattina alle porte di San Marcello per un incidente. Intorno alle 9,30, in via Montelatiere, sul rettilineo che conduce in paese, per cause in corso di accertamento, il camion di una ditta ha travolto una donna in sella a un bicicletta, sbalzandola nel campo adiacente. Sul posto i sanitari del 118 e anche l’eliambulanza che ha trasportato la ciclista, di circa 60 anni, all’ospedale di Torrette. La donna era cosciente anche se ha riportato un trauma cranico. Non dovrebbe essere comunque in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi.