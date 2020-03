San Marcello, nove anziani positivi al covid-19 alla Casa di riposo

SAN MARCELLO – Nove contagi alla Casa di Riposo di San Marcello. Lo comunica questa mattina il sindaco Graziano Lapi in una nota informativa pubblicata sui social: «Nove ospiti della casa di riposo di San Marcello sono risultati positivi al Covid-19, dopo i tamponi eseguiti venerdì scorso dal Servizio sanitario di prevenzione e protezione – si legge -. Ho interessato da subito tutti i servizi sanitari provinciali e regionali, oltre alla Protezione Civile, allo scopo di avviare, per quanto di competenza, i protocolli operativi e di salvaguardia in queste situazioni.

La situazione dei soggetti risultati positivi, isolati nella struttura, è al momento sotto controllo medico e non ci sono allo stato attuale particolari criticità.

Va detto che sono circa due settimane che la casa di riposo di San Marcello aveva attuato procedure di prevenzione vietando l’ingresso alla struttura a parenti ed esterni.

Come Comune siamo in continuo contatto e collaborazione sia con i servizi sanitari che con la cooperativa che gestisce la casa di riposo, per qualsiasi evenienza e necessità.

Stiamo facendo tutto il possibile insieme ai servizi preposti per gestire al meglio questa difficilissima situazione di emergenza».