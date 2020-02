San Marcello, scomparsa una donna di 55 anni. Attivate le ricerche

SAN MARCELLO – Sono ore di apprensione a San Marcello per la scomparsa di una 55enne. Si tratta di Paola Giombini, la cui scomparsa è stata denunciata ai carabinieri. A renderlo noto è il comune di San Marcello, attraverso i propri canali social: «Paola è stata vista allontanarsi da casa, in via Serra, questa mattina intorno alle 7,45 – 8 a bordo della sua macchina, una Opel grigia targata DW 748 KV.

La famiglia ha sporto denuncia ai Carabinieri di Morro D’Alba, sono state allertate sia la Protezione civile regionale che i Vigili del Fuoco.